«Локо» близок к трансферу 18-летнего украинского защитника «Шахтера» Мампасси

близок к трансферу украинского защитника Марка Мампасси, сообщает «Чемпионат» со ссылкой но источник, близкий к донецкому клубу.

Сейчас 18-летний футболист выступает в на правах аренды.

«Стороны близки к заключению сделки. Трансфер в ближайшее время должен быть оформлен.

Предполагается, что игрок уже зимой присоединится к «Локомотиву» на сборах», – сказал источник.

В этом сезоне Мампасси провел 12 матчей во всех турнирах, сделал ассист и получил пять желтых карточек.