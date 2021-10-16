«Локо» близок к трансферу 18-летнего украинского защитника «Шахтера» Мампасси

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«Локомотив» близок к трансферу украинского защитника «Шахтера» Марка Мампасси, сообщает «Чемпионат» со ссылкой но источник, близкий к донецкому клубу.

Сейчас 18-летний футболист выступает в «Мариуполе» на правах аренды.

«Стороны близки к заключению сделки. Трансфер в ближайшее время должен быть оформлен.

Предполагается, что игрок уже зимой присоединится к «Локомотиву» на сборах», – сказал источник.

В этом сезоне Мампасси провел 12 матчей во всех турнирах, сделал ассист и получил пять желтых карточек.

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