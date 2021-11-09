Артем Милевский: «Украина закроет Россию в плане футбола. Наши игроки сильнее, и они знают, что делают»

Бывший игрок киевского «Динамо» в «Коммент.Шоу» сравнил сборные России и .

– Сейчас сборная России сильнее Украины?

– Нет. Я считаю, что [сборная Украины] закроет вас. Украина в плане футбола закроет Россию.

– Почему это?

– Украинские футболисты сильнее, и они знают, что делают.

– А наши не знают?

– То, что я увидел в исполнении российских игроков в последних матчах, – это чуть другое.

– Но у России есть шанс выйти из группы с первого места, а у Украины – нет.

– А когда нам разрешат в одной группе быть? Украине с Россией? Во было бы! – сказал Милевский.