Артем Милевский: «Украина закроет Россию в плане футбола. Наши игроки сильнее, и они знают, что делают»

Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский в «Коммент.Шоу» сравнил сборные России и Украины.
– Сейчас сборная России сильнее Украины?
– Нет. Я считаю, что [сборная Украины] закроет вас. Украина в плане футбола закроет Россию.
– Почему это?
– Украинские футболисты сильнее, и они знают, что делают.
– А наши не знают?
– То, что я увидел в исполнении российских игроков в последних матчах, – это чуть другое.
– Но у России есть шанс выйти из группы с первого места, а у Украины – нет.
– А когда нам разрешат в одной группе быть? Украине с Россией? Во было бы! – сказал Милевский.