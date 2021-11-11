Гран-при Сан-Паулу-2021. Квалификация. Хэмилтон выиграл и будет стартовать 1-м в спринте, Ферстаппен – 2-й, Боттас – 3-й, Мазепин – 20-й

На автодроме в Интерлагосе завершилась квалификация бразильского этапа «Формулы-1» – Гран-при Сан-Паулу. Она определила стартовый порядок спринт-квалификации, которая состоится в субботу 13 ноября.
Правила практически не отличаются от обычной квалификации, за одним исключением – все участники по ходу квалификации будут использовать только шины «софт». На каждого пилота выделяется по 5 комплектов.
1-й сегмент (18 минут)
В первой части квалификации в целом обошлось без сюрпризов. Но для «Ред Булл» сигналы пока не слишком обнадеживающие – Хэмилтон пока заметно быстрее. Другое дело, что Льюиса ждет штраф в 5 позиций на стартовой решетке. А прямо за Льюисом пока расположились две «Феррари». Из борьбы выбывают два «Хааса», сразу два «Уильямса» – причем Латифи внезапно опередил Расселла, – и Ланс Стролл. Две «Альфа Ромео» проходят дальше.
2-й сегмент (15 минут)
Тут у Льюиса возникло чуть больше проблем – время первого быстрого круга аннулировали за превышение границ трассы. Но уже со второй попытки действующий чемпион вернул себе промежуточное лидерство. А затем укрепил свое преимущество. Ферстаппен оказался позади обоих «Мерседесов», а Перес – вообще лишь шестой. В сражении «Феррари» и «Макларена» все очень плотно. Из борьбы выбыли Окон, Феттель, Цунода, Райкконен и Джовинацци. В целом без сюрпризов.
3-й сегмент (12 минут)
В финале квалификации сначала ошибку допустили в «Феррари» – слишком рано выпустив на трассе Леклера. В итоге Шарль в конце своего быстрого круга попал в трафик и показал крайне слабое время. Преимущество же вновь оказалось на стороне Хэмилтона – хотя Ферстаппену удалось сместить Боттаса с второй строчки – несмотря на жалобы на перегрев шин по ходу быстрого круга. Перес же по-прежнему испытываел трудности – Чеко оказался в 0,4 секунды позади Боттаса.
Последняя попытка у большинства гонщиков просто не получилась – за исключением Хэмилтона, который собрал два «фиолетовых» сектора и уверенно взял поул. Но Ферстаппен добился желаемого – занял второе место. Боттас же будет стартовать в спринте со второго ряда вместе с Пересом.
Результаты трех сегментов:
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