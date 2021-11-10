«Халк сказал Вилкову: «Ты – пидор, мразь, иди ## ###». Тот ему ничего не показал». Логашов о матче «Зенит» – «Локо» в 2016-м

Защитник в интервью Sports.ru назвал нелюбимого судью.

– Кто твой самый нелюбимый судья?

– Вилков. Миша.

– Почему?

– Он какой-то вообще… С «Локомотивом» как раз против играли [в 2016 году] – тот матч, когда они на Миранчука побежали всей командой, просили удалить его.

Фол был на их стороне поля, а они ввели мяч чуть ли не у нашей скамейки. Этот [Вилков] сказал перебить, Миранчук просто мяч в их сторону ударил. Там такое началось!

Так вот, играем с «Зенитом», в один момент Халк подбежал к Вилкову и сказал: «Ты – пидор, ты – мразь, иди ## ###». Просто в лицо. На смеси русского и нерусского, так орал, что слюни аж в судью летели.

Вся команда это видела, все видели, а у карточка уже была. И этот ему ничего не показал, просто: «Ми-ми, отойди, отойди».

А если бы я или кто-то еще так сделал, он бы удалил и потом еще написал, что вот, он за языком не следит, – сказал Логашов.

«Халк сказал Вилкову: «Ты – мразь, #####» – тот даже желтую не показал». Игрок, который видел угрозы от Это’О и называл Кокорина Мазеном