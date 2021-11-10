Хэмилтон потеряет 5 позиций на старте Гран-при Сан-Паулу из-за замены ДВС

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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получит штраф в Бразилии.

Льюис получит новый двигатель внутреннего сгорания и потеряет пять позиций на старте Гран-при Сан-Паулу. ДВС станет пятым для Хэмилтона за сезон.

Ранее появлялась информация, что инженеры «Мерседеса» обнаружили утечку в системе водяного давления по ходу Гран-при Мехико.

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