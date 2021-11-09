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    НБА. «Бостон» примет «Милуоки», «Голден Стэйт» – «Чикаго» и другие матчи

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    В пятницу, 12 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 11 матчей.

    «Бостон» примет на своей арене действующего чемпиона «Милуоки». Лидирующий на Западе «Голден Стэйт» сыграет дома с «Чикаго», который находится на подъеме.

    НБА

    Регулярный чемпионат  

    Шарлотт – Нью-Йорк
    Дата проведения
    13 ноября, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Бостон – Милуоки
    Дата проведения
    13 ноября, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Кливленд – Детройт
    Дата проведения
    13 ноября, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Портленд
    Дата проведения
    13 ноября, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Мемфис – Финикс
    Дата проведения
    13 ноября, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Сакраменто
    Дата проведения
    13 ноября, 04.00, «Paycom Center»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Бруклин
    Дата проведения
    13 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Даллас
    Дата проведения
    13 ноября, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Денвер – Атланта
    Дата проведения
    13 ноября, 05.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Чикаго
    Дата проведения
    13 ноября, 06.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Миннесота
    Дата проведения
    13 ноября, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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