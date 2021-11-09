НБА. «Бостон» примет «Милуоки», «Голден Стэйт» – «Чикаго» и другие матчи

В пятницу, 12 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 11 матчей.
«Бостон» примет на своей арене действующего чемпиона «Милуоки». Лидирующий на Западе «Голден Стэйт» сыграет дома с «Чикаго», который находится на подъеме.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 ноября, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 13 ноября, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 13 ноября, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 13 ноября, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 13 ноября, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 13 ноября, 04.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 13 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 13 ноября, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 13 ноября, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 13 ноября, 06.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 13 ноября, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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