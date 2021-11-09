НБА. «Бостон» примет «Милуоки», «Голден Стэйт» – «Чикаго» и другие матчи

В пятницу, 12 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 11 матчей.

примет на своей арене действующего чемпиона . Лидирующий на Западе сыграет дома с , который находится на подъеме.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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