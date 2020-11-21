Устюгов выиграл классический спринт на турнире в Муонио, Терентьев – 2-й, Пеллегрино – 3-й, Валнес – 4-й

Сегодня в финском Муонио на лыжном турнире категории FIS прошел мужской спринт классическим стилем.
Россиянин Сергей Устюгов одержал победу, Александр Терентьев – 2-й,итальянец Федерико Пеллегрино – 3-й, норвежец Эрик Валнес – 4-й.
Глеб Ретивых, Илья Семиков и Сергей Ардашев выбыли в полуфинале.
Лыжные гонки
Турнир в Муонио
Муонио, Финляндия
Спринт, классический стиль
Мужчины
Финал
1. Сергей Устюгов (Россия) – 3.04,57
2. Александр Терентьев (Россия) – 0,01
3. Федерико Пеллегрино (Италия) – 0,50
4. Эрик Валнес (Норвегия) – 0,61
5. Тургейр Сулен Ховланд (Норвегия) – 2,22
6. Вебьорн Муэн (Норвегия) – 4,05
ПРИМЕЧАНИЕ: полные результаты будут добавлены позже.
Квалификация
1. Эрик Валнес (Норвегия) – 2.49,75
2. Александр Терентьев (Россия) – 6,80
3. Сулен Тургейр Ховланн (Норвегия) – 6,81
4. Вебьорн Моен (Норвегия) – 6,92
5. Сергей Ардашев (Россия) – 7,40
6. Илья Семиков (Россия) – 7,80...
8. Федерико Пеллегрино (Италия) – 8,35
9. Евгений Белов (Россия) – 8,79...
11. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 10,84...
14. Сергей Устюгов (Россия) – 11,98
15. Иван Якимушкин (Россия) – 12,16...
17. Глеб Ретивых (Россия) – 12,19
18. Антон Тимашов (Россия) – 12,30...
26. Денис Филимонов (Россия) – 14,25...
28. Александр Клуген (Россия) – 15,78...
37. Франческо де Фабиани (Италия) – 17,51