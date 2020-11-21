Устюгов выиграл классический спринт на турнире в Муонио, Терентьев – 2-й, Пеллегрино – 3-й, Валнес – 4-й

Сегодня в финском Муонио на лыжном турнире категории FIS прошел мужской спринт классическим стилем.

Россиянин Сергей Устюгов одержал победу, Александр Терентьев – 2-й,итальянец Федерико Пеллегрино – 3-й, норвежец Эрик Валнес – 4-й.

Глеб Ретивых, Илья Семиков и Сергей Ардашев выбыли в полуфинале.

Лыжные гонки

Турнир в Муонио

Муонио, Финляндия

Спринт, классический стиль

Мужчины

Финал

1. Сергей Устюгов (Россия) – 3.04,57

2. Александр Терентьев (Россия) – 0,01

3. Федерико Пеллегрино (Италия) – 0,50

4. Эрик Валнес (Норвегия) – 0,61

5. Тургейр Сулен Ховланд (Норвегия) – 2,22

6. Вебьорн Муэн (Норвегия) – 4,05

ПРИМЕЧАНИЕ: полные результаты будут добавлены позже.

Квалификация

1. Эрик Валнес (Норвегия) – 2.49,75

2. Александр Терентьев (Россия) – 6,80

3. Сулен Тургейр Ховланн (Норвегия) – 6,81

4. Вебьорн Моен (Норвегия) – 6,92

5. Сергей Ардашев (Россия) – 7,40

6. Илья Семиков (Россия) – 7,80...

8. Федерико Пеллегрино (Италия) – 8,35

9. Евгений Белов (Россия) – 8,79...

11. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 10,84...

14. Сергей Устюгов (Россия) – 11,98

15. Иван Якимушкин (Россия) – 12,16...

17. Глеб Ретивых (Россия) – 12,19

18. Антон Тимашов (Россия) – 12,30...

26. Денис Филимонов (Россия) – 14,25...

28. Александр Клуген (Россия) – 15,78...

37. Франческо де Фабиани (Италия) – 17,51

