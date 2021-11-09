Хенесс о «Ман Сити» и «ПСЖ»: «Ни одной победы в ЛЧ на двоих. Для этого мало их сраных денег»

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Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс раскритиковал бизнес-модель «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

«На данный момент они еще ничего не выиграли. Вообще ничего. Ни одной победы в Лиге чемпионов на двоих. Это говорит о том, что для этого мало ваших сраных денег.

Что отличает меня и [президента «ПСЖ»] Нассера Аль-Хелайфи? Я усердно работал, чтобы получить свои деньги, а он все получил в подарок.

Они продолжат проигрывать нам. Не всегда, но периодически. И если мы вновь их обыграем, я буду счастлив», – сказал Хенесс.

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