Хенесс о «Ман Сити» и «ПСЖ»: «Ни одной победы в ЛЧ на двоих. Для этого мало их сраных денег»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс раскритиковал бизнес-модель «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
«На данный момент они еще ничего не выиграли. Вообще ничего. Ни одной победы в Лиге чемпионов на двоих. Это говорит о том, что для этого мало ваших сраных денег.
Что отличает меня и [президента «ПСЖ»] Нассера Аль-Хелайфи? Я усердно работал, чтобы получить свои деньги, а он все получил в подарок.
Они продолжат проигрывать нам. Не всегда, но периодически. И если мы вновь их обыграем, я буду счастлив», – сказал Хенесс.