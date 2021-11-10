Квалификация ЧМ-2022. Италия принимает Швейцарию, Англия против Албании, Польша в гостях у Андорры

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В рамках отбора ЧМ-2022 Италия принимает Швейцарию, Англия дома играет с Албанией, Польша – с Андоррой в гостях. 

Квалификация ЧМ-2022

Группа C

Италия – Швейцария 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
12 ноября, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 11 Видмер, 1:1 – 36 Ди Лоренцо.
ИталияДоннарумма, Ачерби, Эмерсон, Ди Лоренцо, Бонуччи, Жоржиньо, Барелла, Кьеза, Локателли (Тонали, 58), Инсинье, Белотти (Берарди, 58).
ШвейцарияЗоммер, Видмер, Родригес, Шер, Аканджи, Шакири, Штеффен, Варгас, Фройлер, Окафор, Закария.
Предупреждения:
Кьеза (43), Инсинье (47).

 

Северная Ирландия – Литва 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
12 ноября, 22.45, «Виндзор Парк»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 17, автогол Шаткус.
Северная ИрландияПикок-Фаррелл, Макнейр, Эванс, Кэткарт, Дэвис, Фергюсон, Маккэнн, Даллас, Сэвилл, Мадженнис, Уошингтон.
ЛитваШеткус, Бараускас, Шаткус, Вайткунас, Мегелайтис, Дапкус, Вербицкас, Черных, Ласицкас, Лаукжямис, Новиковас.

Группа F

Молдова – Шотландия 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
12 ноября, 20.00, «стадион Зимбру»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 38 Паттерсон, 0:2 – 65 Адамс.
МолдоваНамашко, Ревенко, Болохан (Розгонюк, 62), Посмак, Марандич (Йосипой, 71), Дрос (Богачук, 61), Рацэ, Гынсарь (Кожокару, 61), Ионицэ, Жардан, Николэеску (Пунтус, 71).
ШотландияГордон, Паттерсон, Хендри, Тирни, Робертсон, Макгинн (Тернбулл, 90), Макгрегор, Армстронг (Нисбет, 76), Гилмор (Маклин, 85), Купер, Адамс (Браун, 85).
Предупреждения:
Паттерсон (54), Болохан (58), Марандич (60), Ионицэ (61), Пунтус (72), Рацэ (77).

 

Дания – Фарерские о-ва 2:0 (второй тайм)
Дата проведения
12 ноября, 22.45, «Паркен»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 18 Ольсен, 2:0 – 63 Бруун Ларсен.
ДанияШмейхель, Мэле, Кьер, Ларсен, Васс, Ольсен (Корнелиус, 68), Линдстрем (Дилэйни, 57), Дарами (Бруун Ларсен, 57), Нергор, Кристенсен, Поульсен (Дрейер, 68).
Фарерские о-ваГестссон, Юнсен, Давидсен, Наттестад, Ватнхамар, Ватнхамар, Фэре, Ханссон, Андреасен, Эдмундссон (Ольсен, 55), Аскхам.
Предупреждения:
Юнсен (50), Ватнхамар (58).

 

Австрия – Израиль 2:2 (второй тайм)
Дата проведения
12 ноября, 22.45, «Хипо-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 32 Битон, 1:1 – 51, пенальти Арнаутович, 1:2 – 58 Перец, 2:2 – 62 Шауб.
АвстрияБахманн, Алаба, Линхарт, Хинтереггер, Триммель, Зайвальд, Шопф (Шауб, 58), Гриллич, Забитцер, Грюлль, Арнаутович.
ИзраильМарциано, Даса, Абу-Абайд, Эльхамед, Перец, Менахем, Натхо (Гандельман, 23), Битон, Соломон, Даббур, Захави (Вейсман, 65).
Предупреждение:
Абу-Абайд (55).

Группа I

Англия – Албания 5:0 (второй тайм)
Дата проведения
12 ноября, 22.45, «Уэмбли»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Магуайр, 2:0 – 18 Кейн, 3:0 – 28 Хендерсон, 4:0 – 33 Кейн, 5:0 – 45 Кейн.
АнглияПикфорд, Джеймс, Магуайр, Уокер, Чилуэлл, Фоден (Грилиш, 63), Хендерсон, Стерлинг, Филлипс (Беллингем, 64), Стоунз, Кейн (Абрахам, 63).
АлбанияСтракоша, Весели, Кумбула (Дермаку, 17), Исмайли, Хюсай, Баре (Лячи, 12), Траши (Михай, 46), Гьясула, Байрами (Рамадани, 46), Узуни, Цикалеши.
Предупреждения:
Гьясула (8), Цикалеши (21), Исмайли (25).

 

Андорра – Польша 1:3 (второй тайм)
Дата проведения
12 ноября, 22.45, «Estadi Nacional»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Левандовски, 0:2 – 11 Юзвяк, 1:2 – 45 Сервос, 1:3 – 45 Милик.
АндорраИкер Альварес, Сервос, Алаведра, Макс Льовера, Сан-Николас, Алаэс, Валес (Гарсия, 66), Вьейра, Рикард, Пухоль (Росас, 62), Клементе (Мартинес, 66).
ПольшаШченсны, Глик, Рыбус, Берешиньски, Юзвяк, Франковски (Кэш, 64), Клих (Пионтек, 64), Зелиньски, Крыховяк (Линетти, 64), Левандовски, Милик.
Предупреждения:
Клих (22), Пухоль (22), Алаэс (37), Вьейра (40), Крыховяк (61).
Удаление:
Рикард (1).

 

Венгрия – Сан-Марино 2:0 (второй тайм)
Дата проведения
12 ноября, 22.45, «Пушкаш Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Собослаи, 2:0 – 22 Газдаг.
ВенгрияДибус, Салаи, Ланг, Него, Ботка, Вечеи, Газдаг, Собослаи, Надь (Шафер, 57), Шен (Варга, 57), Салаи.
Сан-МариноБенедеттини, Фаббри, Грандони (Голинуччи, 60), Росси, Баттистини, Голинуччи, Лунадеи, Муларони, Нанни (Витайоли, 60), Томассини (Хирш, 36), Томассини (Д`Аддарио, 60).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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