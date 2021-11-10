Квалификация ЧМ-2022. Италия принимает Швейцарию, Англия против Албании, Польша в гостях у Андорры

В рамках отбора ЧМ-2022 Италия принимает Швейцарию, Англия дома играет с Албанией, Польша – с Андоррой в гостях.
Группа C
- Дата проведения
- 12 ноября, 22.45, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 0:1 – 11 Видмер, 1:1 – 36 Ди Лоренцо.
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Италия –
Доннарумма, Ачерби, Эмерсон, Ди Лоренцо, Бонуччи, Жоржиньо, Барелла, Кьеза, Локателли (Тонали, 58), Инсинье, Белотти (Берарди, 58).
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Швейцария –
Зоммер, Видмер, Родригес, Шер, Аканджи, Шакири, Штеффен, Варгас, Фройлер, Окафор, Закария.
- Дата проведения
- 12 ноября, 22.45, «Виндзор Парк»
- Гол:
- 1:0 – 17, автогол Шаткус.
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Северная Ирландия –
Пикок-Фаррелл, Макнейр, Эванс, Кэткарт, Дэвис, Фергюсон, Маккэнн, Даллас, Сэвилл, Мадженнис, Уошингтон.
Группа F
- Дата проведения
- 12 ноября, 20.00, «стадион Зимбру»
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Молдова –
Намашко, Ревенко, Болохан (Розгонюк, 62), Посмак, Марандич (Йосипой, 71), Дрос (Богачук, 61), Рацэ, Гынсарь (Кожокару, 61), Ионицэ, Жардан, Николэеску (Пунтус, 71).
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Шотландия –
Гордон, Паттерсон, Хендри, Тирни, Робертсон, Макгинн (Тернбулл, 90), Макгрегор, Армстронг (Нисбет, 76), Гилмор (Маклин, 85), Купер, Адамс (Браун, 85).
- Дата проведения
- 12 ноября, 22.45, «Паркен»
- Голы:
- 1:0 – 18 Ольсен, 2:0 – 63 Бруун Ларсен.
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Дания –
Шмейхель, Мэле, Кьер, Ларсен, Васс, Ольсен (Корнелиус, 68), Линдстрем (Дилэйни, 57), Дарами (Бруун Ларсен, 57), Нергор, Кристенсен, Поульсен (Дрейер, 68).
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Фарерские о-ва –
Гестссон, Юнсен, Давидсен, Наттестад, Ватнхамар, Ватнхамар, Фэре, Ханссон, Андреасен, Эдмундссон (Ольсен, 55), Аскхам.
- Дата проведения
- 12 ноября, 22.45, «Хипо-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 32 Битон, 1:1 – 51, пенальти Арнаутович, 1:2 – 58 Перец, 2:2 – 62 Шауб.
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Австрия –
Бахманн, Алаба, Линхарт, Хинтереггер, Триммель, Зайвальд, Шопф (Шауб, 58), Гриллич, Забитцер, Грюлль, Арнаутович.
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Израиль –
Марциано, Даса, Абу-Абайд, Эльхамед, Перец, Менахем, Натхо (Гандельман, 23), Битон, Соломон, Даббур, Захави (Вейсман, 65).
- Предупреждение:
- Абу-Абайд (55).
Группа I
- Дата проведения
- 12 ноября, 22.45, «Уэмбли»
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Англия –
Пикфорд, Джеймс, Магуайр, Уокер, Чилуэлл, Фоден (Грилиш, 63), Хендерсон, Стерлинг, Филлипс (Беллингем, 64), Стоунз, Кейн (Абрахам, 63).
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Албания –
Стракоша, Весели, Кумбула (Дермаку, 17), Исмайли, Хюсай, Баре (Лячи, 12), Траши (Михай, 46), Гьясула, Байрами (Рамадани, 46), Узуни, Цикалеши.
- Дата проведения
- 12 ноября, 22.45, «Estadi Nacional»
- Голы:
- 0:1 – 5 Левандовски, 0:2 – 11 Юзвяк, 1:2 – 45 Сервос, 1:3 – 45 Милик.
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Андорра –
Икер Альварес, Сервос, Алаведра, Макс Льовера, Сан-Николас, Алаэс, Валес (Гарсия, 66), Вьейра, Рикард, Пухоль (Росас, 62), Клементе (Мартинес, 66).
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Польша –
Шченсны, Глик, Рыбус, Берешиньски, Юзвяк, Франковски (Кэш, 64), Клих (Пионтек, 64), Зелиньски, Крыховяк (Линетти, 64), Левандовски, Милик.
- Удаление:
- Рикард (1).
- Дата проведения
- 12 ноября, 22.45, «Пушкаш Арена»
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Венгрия –
Дибус, Салаи, Ланг, Него, Ботка, Вечеи, Газдаг, Собослаи, Надь (Шафер, 57), Шен (Варга, 57), Салаи.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.