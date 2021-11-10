Квалификация ЧМ-2022. Италия принимает Швейцарию, Англия против Албании, Польша в гостях у Андорры

В рамках отбора ЧМ-2022 Италия принимает Швейцарию, дома играет с Албанией, – с Андоррой в гостях.

Квалификация ЧМ-2022

Группа C

Группа F

Группа I

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора ЧМ-2022

Статистика отбора ЧМ-2022