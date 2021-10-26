Евролига. «Зенит» победил «Олимпиакос», «Милан» в гостях разгромил «Фенербахче» и другие матчи

Теги Жальгирис результаты Зенит Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Олимпиакос Реал AX Армани Эксчейндж Милан Бавария Монако Баскетбол

В пятницу, 12 ноября, в рамках очередной игровой недели Евролиги-2021/22 состоятся четыре матча. 

Санкт-петербургский «Зенит» одержал третью победу подряд, взяв верх над греческим «Олимпиакосом» (84:78).

Лидер регулярки итальянский «Милан» в гостях разгромил турецкий «Фенербахче» (68:43).

Евролига

Регулярный чемпионат

Зенит Россия  –  Олимпиакос Греция 84:78 (25:22, 24:21, 9:14, 26:21)
Дата проведения
12 ноября, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча
Зенит
Фрэнкэмп (16), Лойд (12), Понитка (7), Мики (7), Гудайтис (2) – старт; Бэрон (14), Кузминскас (12), Пойтресс (6), Захаров (5), Зубков (3), Карасев (0).
Олимпиакос
Уолкап (17), Фалль (13), Дорси (11), Везенков (5), Папаниколау (1) – старт; Слукас (13), Мартин (7), Ларендзакис (5), Маккиссик (2), Жан-Шарль (2), Принтезис (2).

Фенербахче Беко Турция  –  AX Армани Эксчейндж Милан Италия 43:68 (3:22, 17:15, 9:25, 14:6)
Дата проведения
12 ноября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча
Фенербахче Беко
Хенри (12), Веселы (9 + 7 подборов), Гудурич (3), Букер (2), Шайок (0) – старт; Хазер (9), Дювериоглу (4 + 8 подборов), Де Коло (2), Полонара (2), Пьер (0), Биберович (0).
AX Армани Эксчейндж Милан
Шилдс (13), Датоме (11), Холл (9), Мелли (6), Хайнс (4) – старт; Митоглу (9), Грант (6), Риччи (5), Родригес (3), Тарчевски (2).

Монако Монако  –  Бавария Германия 46:33 (2 четверть)
Дата проведения
12 ноября, 22.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча
Монако
Вестерманн (11), Томас (7), Джеймс (5), Мотеюнас (4), Диалло (0) – старт; Бэйкон (6), Анджушич (4), Ли (3), Холл (3), Бутсьель (0).
Бавария
Лучич (10), Рубит (10), Уайлер-Бэбб (4), Хиллиард (1), Шиллинг (0) – старт; Хантер (8), Обст (0), Уолден (0), Томас (0).

Реал Испания  –  Жальгирис Литва
Дата проведения
12 ноября, 22.45, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Положение команд: Милан Италия – 8-1, Барселона Испания – 7-2, Реал Испания – 6-2, Маккаби Плейтика Израиль – 6-3, Виллербан Франция – 6-3, Зенит Россия – 6-3, Олимпиакос Греция – 6-3, ЦСКА Россия – 5-4, Монако Монако – 4-4, Црвена Звезда Сербия – 4-5, УНИКС Россия – 4-5, Бавария Германия – 3-5, Фенербахче Турция – 3-6, Анадолу Эфес Турция – 3-6, Альба Германия – 3-6, Баскония Испания – 3-6, Панатинаикос Греция – 2-7, Жальгирис Литва – 0-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

ЦСКА отскочил от «Маккаби» на последней секунде. И избежал антирекорда по поражениям

Марио Хезоня: «Что буду делать после завершения карьеры? Уеду жить в лес со своими собаками»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные