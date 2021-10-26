Евролига. «Зенит» победил «Олимпиакос», «Милан» в гостях разгромил «Фенербахче» и другие матчи

В пятницу, 12 ноября, в рамках очередной игровой недели Евролиги-2021/22 состоятся четыре матча.
Санкт-петербургский «Зенит» одержал третью победу подряд, взяв верх над греческим «Олимпиакосом» (84:78).
Лидер регулярки итальянский «Милан» в гостях разгромил турецкий «Фенербахче» (68:43).
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 ноября, 20.00, «Сибур Арена»
- Зенит
- Фрэнкэмп (16), Лойд (12), Понитка (7), Мики (7), Гудайтис (2) – старт; Бэрон (14), Кузминскас (12), Пойтресс (6), Захаров (5), Зубков (3), Карасев (0).
- Дата проведения
- 12 ноября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Фенербахче Беко
- Хенри (12), Веселы (9 + 7 подборов), Гудурич (3), Букер (2), Шайок (0) – старт; Хазер (9), Дювериоглу (4 + 8 подборов), Де Коло (2), Полонара (2), Пьер (0), Биберович (0).
- Дата проведения
- 12 ноября, 22.00, «Салле Гастон Медесен»
- Монако
- Вестерманн (11), Томас (7), Джеймс (5), Мотеюнас (4), Диалло (0) – старт; Бэйкон (6), Анджушич (4), Ли (3), Холл (3), Бутсьель (0).
- Дата проведения
- 12 ноября, 22.45, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: Милан Италия – 8-1, Барселона Испания – 7-2, Реал Испания – 6-2, Маккаби Плейтика Израиль – 6-3, Виллербан Франция – 6-3, Зенит Россия – 6-3, Олимпиакос Греция – 6-3, ЦСКА Россия – 5-4, Монако Монако – 4-4, Црвена Звезда Сербия – 4-5, УНИКС Россия – 4-5, Бавария Германия – 3-5, Фенербахче Турция – 3-6, Анадолу Эфес Турция – 3-6, Альба Германия – 3-6, Баскония Испания – 3-6, Панатинаикос Греция – 2-7, Жальгирис Литва – 0-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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