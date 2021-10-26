Евролига. «Зенит» победил «Олимпиакос», «Милан» в гостях разгромил «Фенербахче» и другие матчи

В пятницу, 12 ноября, в рамках очередной игровой недели Евролиги-2021/22 состоятся четыре матча.

Санкт-петербургский «Зенит» одержал третью победу подряд, взяв верх над греческим «Олимпиакосом» (84:78).

Лидер регулярки итальянский «Милан» в гостях разгромил турецкий «Фенербахче» (68:43).

Регулярный чемпионат

Положение команд: Милан Италия – 8-1, Барселона Испания – 7-2, Реал Испания – 6-2, Маккаби Плейтика Израиль – 6-3, Виллербан Франция – 6-3, Зенит Россия – 6-3, Олимпиакос Греция – 6-3, ЦСКА Россия – 5-4, Монако Монако – 4-4, Црвена Звезда Сербия – 4-5, УНИКС Россия – 4-5, Бавария Германия – 3-5, Фенербахче Турция – 3-6, Анадолу Эфес Турция – 3-6, Альба Германия – 3-6, Баскония Испания – 3-6, Панатинаикос Греция – 2-7, Жальгирис Литва – 0-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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