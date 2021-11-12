Дарья Усачева получила вертельный перелом бедра на Гран-при Японии («Матч ТВ»)

Российская фигуристка Дарья Усачева получила вертельный перелом бедра на в Токио, сообщает .

Ранее телеканал сообщал, что Усачева испытывала проблемы с мышцами бедра и паха перед стартом этапа. Повреждение мышцы задней поверхности бедра беспокоило фигуристку длительное время, но позволяло тренироваться в умеренном режиме.

Сегодня Усачева испытала боль при попытке исполнить тройной флип на разминке перед выступлением в короткой программе. Ей пришлось сняться с соревнований.

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