Хэмилтону грозит исключение из протокола квалификации из-за некорректной работы DRS

Пилота могут исключить из протокола квалификации в Бразилии, поскольку его болид не прошел техническую инспекцию.

Технический делегат ФИА Джо Бауэр подтвердил, что элемент заднего крыла при открытии системы DRS не удовлетворял требованиям регламента – зазор между створками антикрыла при включенной DRS должен составлять не более 85 мм, в то время как на машине Хэмилтона это значение было превышено.

Стюарды рассмотрят данный вопрос. Если судьи согласятся с мнением Бауэра, Хэмилтона могут отправить в конец стартовой решетки спринт-квалификации.

Гран-при Сан-Паулу-2021. Квалификация. Хэмилтон выиграл и будет стартовать 1-м в спринте, Ферстаппен – 2-й, Боттас – 3-й, Мазепин – 20-й

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