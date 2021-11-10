Дембеле – первый игрок «Барсы» со штрафом от Хави. Он опоздал на 3 минуты

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Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле будет оштрафован клубом.

Француз станет первым игроком каталонского клуба, который получит штраф, установленный главным тренером команды Хави, пишет журналист ESPN Жорди Бланко.

Дембеле прибыл на базу «Барсы» в 8:33, а самое позднее время, в которое игроки могли появиться в комплексе – 8:30.

Тренировка началась в 10 утра, а по правилам, которые установил Хави, футболисты должны приезжать на базу за 1,5 часа до занятия.

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