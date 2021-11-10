Дембеле – первый игрок «Барсы» со штрафом от Хави. Он опоздал на 3 минуты

Полузащитник «Барселоны» будет оштрафован клубом.

Француз станет первым игроком каталонского клуба, который получит штраф, установленный главным тренером команды Хави, пишет журналист ESPN Жорди Бланко.

Дембеле прибыл на базу «Барсы» в 8:33, а самое позднее время, в которое игроки могли появиться в комплексе – 8:30.

Тренировка началась в 10 утра, а по правилам, которые установил Хави, футболисты должны приезжать на базу за 1,5 часа до занятия.

Реформы Хави в «Барсе»: вернул штрафы, приезд на тренировку за 1,5 часа до начала, поддержание имиджа