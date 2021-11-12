ФФКР: у Дарьи Усачевой на Гран-при Японии оторвалась связка внутренней мышцы правой ноги в зоне роста бедренной кости

Федерация фигурного катания России (ФФКР) разъяснила характер травмы российской фигуристки Дарьи Усачевой.

Сегодня Усачева испытала боль при попытке исполнить тройной флип на разминке перед выступлением в короткой программе на . Ей пришлось сняться с соревнований.

«Во время выполнения прыжкового элемента у спортсменки произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости, что, к сожалению, является достаточно распространенным случаем в спортивной мировой практике и характерно для спортсменов в возрасте 13-17 лет.

Эта травма требует не очень продолжительного лечения, реабилитации. В 99 процентах случаев спортсмен возвращается к нормальной спортивной деятельности», – сообщили в .

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что предварительный диагноз Усачевой – вертельный перелом бедра.

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