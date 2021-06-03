Зубов будет руководить сборной России в игре со Швецией. Браташ улетел в Москву по семейным обстоятельствам

Тренер сообщил, что по семейным обстоятельствам покинул расположение .

Таким образом, будет исполнять обязанности главного тренера во втором матче на Кубке «Карьялы» против команды Швеции.

Браташ руководил командой в первой игре против Финляндии (0:3).

«К сожалению, нужно было срочно вылететь в Москву, нужно срочно быть дома.

Остаюсь на связи с тренерским штабом и руководством. Все дела по Кубку «Карьялы» передал нашему тренерскому штабу. Мои обязанности будет выполнять Сергей Александрович Зубов.

Зубов будет осуществлять общее управление игрой, нападающими и большинством. Александр Титов будет отвечать за защитников, тренер Юрий Жданов будет отвечать за контроль смен.

Команда продолжает подготовку в штатном режиме к матчам против сборных Швеции и Чехии», – сказал Браташ.

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