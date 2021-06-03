Зубов будет руководить сборной России в игре со Швецией. Браташ улетел в Москву по семейным обстоятельствам

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Тренер Олег Браташ сообщил, что по семейным обстоятельствам покинул расположение сборной России.

Таким образом, Сергей Зубов будет исполнять обязанности главного тренера во втором матче на Кубке «Карьялы» против команды Швеции.

Браташ руководил командой в первой игре против Финляндии (0:3).

«К сожалению, нужно было срочно вылететь в Москву, нужно срочно быть дома.

Остаюсь на связи с тренерским штабом и руководством. Все дела по Кубку «Карьялы» передал нашему тренерскому штабу. Мои обязанности будет выполнять Сергей Александрович Зубов.

Зубов будет осуществлять общее управление игрой, нападающими и большинством. Александр Титов будет отвечать за защитников, тренер Юрий Жданов будет отвечать за контроль смен.

Команда продолжает подготовку в штатном режиме к матчам против сборных Швеции и Чехии», – сказал Браташ.

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