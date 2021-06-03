Овечкин забил 742-й гол в НХЛ и вышел на 4-е место, обойдя Халла. До Ягра – 24 шайбы

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Коламбусом» (4:3).
Россиянин забросил 742-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и вышел на чистое 4-е место среди лучших снайперов в истории лиги, превзойдя Бретта Халла, на счету которого 741 гол.
Рекордсмен – Уэйн Гретцки (894). В топ-3 также входят Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).
Всего в 1211 играх в НХЛ за карьеру Овечкин набрал 1344 (742+602) балла за результативность.
В 14 матчах текущего сезона на счету нападающего 24 (12+12) очка, и он идет вторым в гонке снайперов, уступая 2 шайбы Леону Драйзайтлю («Эдмонтон»).