Казанский перешел на Первый канал. Он прокомментирует матч России с Хорватией

Комментатор Денис Казанский будет работать на Первом канале.

14 ноября он прокомментирует отборочный матч ЧМ-2022 между сборными России и .

В будущем Казанский будет работать на Первом на крупных турнирах, среди которых и Евро-2024, а также на хоккейных соревнованиях: ЧМ и молодежном ЧМ, Олимпийских играх, Кубке Первого канала и других.

Казанский будет основным ведущим олимпийской студии Первого в Пекине-2022, а также ведущим других крупных спортивных событий в эфире канала.

«Олимпиада, молодежка, Катар. Можно ли остаться в стороне, если три кита твоего мировоззрения голы-очки-секунды? Вот и я решил, что нельзя. Спортивная редакция Первого – место легендарных личностей и голосов. Попробовать себя на такой сцене, когда в зрительном зале миллионы…

Можете представить мои эмоции? Пора к микрофону. Будет интересно», – прокомментировал свое назначение комментатор.

Казанский ушел с «Матч ТВ» в сентябре этого года.

Казанский о причинах ухода с «Матч ТВ»: «Очень обидно, что эфир с Бузовой стал самым ярким во время Евро»