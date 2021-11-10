Заводящий «Зенита» на 2 года отстранен от футбола и арестован на 8 суток за драку на игре сборной России. Наказаны еще 2 фаната

Петроградский районный суд Петербурга назначил наказания трем футбольным фанатам, которые были задержаны после драки на во время матча Россия – (6:0) в отборе к ЧМ-2022.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 12 ноября, болельщика Александра Румянцева признали виновным в повторном нарушении правил поведения при проведении спортивного соревнования. Румянцев – один из заводящих , известный как «Макасин».

«Находясь в секторе D103 стадиона «Санкт-Петербург Арена», Румянцев выражался грубой нецензурной бранью», – сообщили в пресс-службе.

Румянцев признал вину и сообщил, что его спровоцировали. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 11 тысяч рублей.

За правонарушения, предусмотренные ч.3 ст.20.31 КоАП РФ, наказаны болельщики Александр Иванов и . Они участвовали в драке, а Иванов порвал футболку зрителю, нанеся ему несколько ударов.

Иванов арестован на девять суток, Дрюма – на восемь. Кроме того, обоим на два года запретили посещать официальные спортивные соревнования. Стоит отметить, что Дрюма также один из заводящих «Зенита».

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