Бретт Халл – Овечкину: «Ты оправдал свое прозвище – и более чем. Продолжай подниматься по этой лестнице, желаю успеха»

Пятый снайпер в истории НХЛ Бретт Халл поздравил капитана с выходом на единоличное 4-е место в исторической гонке.

В матче с «Коламбусом» (4:3) россиянин забросил 742-ю шайбу в карьере и обошел Халла, на счету которого 741 гол.

«Алекс, поздравляю с четвертым местом в списке лучших снайперов всех времен. У меня есть замечательный друг . Когда ему удается хороший удар на поле для гольфа, он говорит: «Нужно оправдывать прозвище, которое тебе дали» («Великий» – прим. Sports.ru).

Что ж, Алекс, «Великая восьмерка», ты оправдал свое прозвище – и более чем. Еще раз поздравляю, продолжай подниматься по этой лестнице. Я не желаю тебе ничего, кроме успеха. Так держать!», – сказал Халл.

