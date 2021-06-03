Бретт Халл – Овечкину: «Ты оправдал свое прозвище – и более чем. Продолжай подниматься по этой лестнице, желаю успеха»

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Пятый снайпер в истории НХЛ Бретт Халл поздравил капитана «Вашингтона» Александра Овечкина с выходом на единоличное 4-е место в исторической гонке. 

В матче с «Коламбусом» (4:3) россиянин забросил 742-ю шайбу в карьере и обошел Халла, на счету которого 741 гол. 

«Алекс, поздравляю с четвертым местом в списке лучших снайперов всех времен. У меня есть замечательный друг Уэйн Гретцки. Когда ему удается хороший удар на поле для гольфа, он говорит: «Нужно оправдывать прозвище, которое тебе дали» («Великий» – прим. Sports.ru). 

Что ж, Алекс, «Великая восьмерка», ты оправдал свое прозвище – и более чем. Еще раз поздравляю, продолжай подниматься по этой лестнице. Я не желаю тебе ничего, кроме успеха. Так держать!», – сказал Халл. 

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