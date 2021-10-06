Безальтернативные выборы в РПЛ, Фьюри нокаутировал Уайлдера, рекорды Роналду и Туктамышевой, скандал с Загитовой, Рангник, Джеррард или Лэмпард в «Ньюкасле» и другие новости

1. По уже сложившейся традиции выборов президента РПЛ фактически не будет – Хачатурянц является единственным кандидатом. При этом уходить с поста руководителя судейского корпуса он не собирается.

2. Туктамышева выиграла короткую программу на Finlandia Trophy, опередив Косторную и Валиеву. Лиза чисто исполнила все прыжки и установила личный рекорд – похоже, даже для нее самой это стало шоком.

Французский дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон лидирует после ритм-танца.

3. Еще один российский успех – Муравьева выиграла на седьмом этапе Гран-при среди юниоров в Австрии, чисто исполнив произвольную программу. Софья выступит в финале в Осаке – вместе с тремя соотечественницами.

4. Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера в 11-м раунде и отстоял чемпионский пояс WBC в тяжелом весе. По ходу боя боксеры дважды отправляли друг друга в нокдауны.

5. Ни дня без рекордов Роналду. Криш обошел Рамоса и стал единоличным рекордсменом по числу матчей за сборную в Европе, а также забил свой 112-й гол за национальную команду. Катар стал 46-й страной, пострадавшей от португальца – это тоже рекорд. Всего у него 8 голов в 9 матчах на старте сезона – неужели так эффективно работает криокамера за 50 тысяч фунтов?

6. «Ньюкасл», судя по всему, совсем скоро ждут серьезные изменения. Брюса уберут, принять команду могут Джеррард или Лэмпард, а в менеджмент «сороки» хотят позвать Рангника, который вроде как и не против. Клуб сможет потратить 190 млн фунтов на новых игроков зимой, не нарушив ФФП. Уже есть первые трансферные цели.

7. В квалификации ЧМ Дания продолжает разрывать – 7 побед с общим счетом 26:0. В хорошей форме и англичане, разобравшиеся с Андоррой. Украина прервала серию без побед, сборная Казахстана напротив никак не может выиграть. Все результаты дня – здесь.

8. В КХЛ ЦСКА неожиданно влетел «Куньлуню» и идет лишь пятым в таблице Запада. Минское «Динамо» одержало 6-ю победу подряд и поднялось на 3-е место. Остальные результаты смотрите здесь.

9. Журналист Рустам Имамов обвинил Алину Загитову в неподобающем поведении на хоккейном матче, но затем удалил все свои публикации и принес извинения за «досадное недоразумение». Что это было вообще?

10. WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории. Для РУСАДА эта новость стала сюрпризом.

11. Фанатов в бело-красно-белой одежде не пустили на матч Беларуси в Эстонии из-за требований УЕФА.

12. Выставочные матчи НХЛ. «Тампа» победила «Флориду» благодаря 45 сэйвам Василевского, Кравцов забил «Айлендерс», 2 очка Гурьянова не спасли «Даллас» против «Колорадо». Все результаты дня – здесь.

13. Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Турции. Боттас – второй, однако именно он завоевал поул благодаря штрафу Льюиса. Мазепин финишировал на 20-м месте, отстав от напарника почти на 3 секунды.

Цитаты дня

Манчини о «Золотом мяче»: «Будет странно, если выиграет не Жоржиньо. Он заслужил»

Саутгейт о непривитых игроках: «Они более открыты к теориям заговора в их возрасте. Кажется, они восприимчивы к сообщениям в соцсетях»

Франческо Тотти: «Футбол был соткан из любви в мое время. Сейчас это больше бизнес – идешь туда, где заработаешь больше»

Геннадий Орлов: «Карпин и Дзюба должны выкинуть свои эгоистичные проявления к чертовой матери. Будет полезно, если Артем появится в сборной»

Тюрам о борьбе с расизмом: «Белые игроки могут многое сделать для этого. Если ничего не делаешь, значит, принимаешь это»

Матерацци ответил Тюраму: «Не заметил, чтобы Тюрам уходил с поля, когда фанаты пели «Матерацци – сукин сын»