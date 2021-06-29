Finlandia Trophy. Валиева, Косторная, Туктамышева, Губанова, Чен и Хендрикс выступят с короткими программами

Сегодня на турнире по фигурному катанию Finlandia Trophy в Эспоо женщины выступят с короткими программами.
ISU Challenger
Finlandia Trophy
Эспоо, Финляндия
Женщины
Короткая программа
Начало – 16.00 по московскому времени
Первая разминка
3. Маделин Скиза (Канада)
5. Анастасия Губанова (Грузия)
Вторая разминка
6. Йенни Сааринен (Финляндия)
10. Ева Лотта Киибус (Эстония)
Третья разминка
15. Камила Валиева (Россия) – 18.03
16. Виктория Сафонова (Беларусь)
Четвертая разминка
17. Алена Косторная (Россия) – 18.22
20. Николь Шотт (Германия)
22. Эмбер Гленн (США)
Пятая разминка
24. Елизавета Туктамышева (Россия) – 19.28
26. Карен Чен (США)
28. Луна Хендрикс (Бельгия)
Расписание Finlandia Trophy. Там выступят Валиева, Косторная, Туктамышева, Коляда, Мишина и Галлямов