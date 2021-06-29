Finlandia Trophy. Валиева, Косторная, Туктамышева, Губанова, Чен и Хендрикс выступят с короткими программами

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Сегодня на турнире по фигурному катанию Finlandia Trophy в Эспоо женщины выступят с короткими программами.

ISU Challenger

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Женщины

Короткая программа

Начало – 16.00 по московскому времени

Первая разминка

3. Маделин Скиза (Канада)

5. Анастасия Губанова (Грузия)

Вторая разминка

6. Йенни Сааринен (Финляндия)

10. Ева Лотта Киибус (Эстония)

Третья разминка

15. Камила Валиева (Россия) – 18.03

16. Виктория Сафонова (Беларусь)

Четвертая разминка

17. Алена Косторная (Россия) – 18.22

20. Николь Шотт (Германия)

22. Эмбер Гленн (США)

Пятая разминка

24. Елизавета Туктамышева (Россия) – 19.28

26. Карен Чен (США)

28. Луна Хендрикс (Бельгия)

Расписание Finlandia Trophy. Там выступят Валиева, Косторная, Туктамышева, Коляда, Мишина и Галлямов

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