Finlandia Trophy. Валиева, Косторная, Туктамышева, Губанова, Чен и Хендрикс выступят с короткими программами

Сегодня на турнире по фигурному катанию Finlandia Trophy в Эспоо женщины выступят с короткими программами.

ISU Challenger

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Женщины

Короткая программа

Начало – 16.00 по московскому времени

Первая разминка

3. Маделин Скиза (Канада)

5. (Грузия)

Вторая разминка

6. Йенни Сааринен (Финляндия)

10. Ева Лотта Киибус (Эстония)

Третья разминка

15. (Россия) – 18.03

16. Виктория Сафонова (Беларусь)

Четвертая разминка

17. (Россия) – 18.22

20. Николь Шотт (Германия)

22. Эмбер Гленн (США)

Пятая разминка

24. (Россия) – 19.28

26. (США)

28. Луна Хендрикс (Бельгия)

Расписание Finlandia Trophy. Там выступят Валиева, Косторная, Туктамышева, Коляда, Мишина и Галлямов