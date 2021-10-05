Тюрам о борьбе с расизмом: «Белые игроки могут многое сделать для этого. Если ничего не делаешь, значит, принимаешь это»

Бывший защитник и «Барселоны» Лилиан Тюрам высказался о проблеме расизма, призвав белых игроков активнее говорить о ней.

«Белые игроки и тренеры могут многое сделать для этого. Если вы ничего не делаете, это означает, что вы принимаете такое положение вещей.

Игроки должны сказать: «Да, в Италии есть расизм». И говорить об этом нужно, если любите Италию и хотите что-то изменить. Если есть проблема, надо помогать. Это не значит, что я должен сначала спросить, откуда ты и какого цвета у тебя кожа.

Когда Кулибали кричат, что он обезьяна, это жестоко, потому что так атакуют не только его, но и множество людей. Человек должен помогать другому человеку, чтобы у него были такие же права.

Чтобы избавиться от расизма, нужно думать не как француз, итальянец, черный, белый, сенегалец, а как человек.

Расизм – это ловушка, политическая идеология, которая существует потому, что есть люди, которые от этого извлекают выгоду. Расизм – это высокомерие, это мысль, что ты всегда прав, это нежелание слушать других.

Нужно избавиться от этого высокомерия, чтобы стать человеком. Чтобы одолеть расизм, необходимо разрушить предрассудки, которые появляются, когда растешь», – заявил француз на спортивном фестивале в Тренто.

Лилиан Тюрам: «Если у тебя не белый цвет кожи, ты должен превзойти себя, чтобы добиться успеха. Футбол – это политика, экономика и капитализм»