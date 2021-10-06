«Не заметил, чтобы Тюрам уходил с поля, когда фанаты пели «Матерацци – сукин сын». Марко о словах Лилиана о расизме

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Бывший защитник «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци ответил на реплику Лилиана Тюрама о расизме.

Экс-игрок «Ювентуса» и «Барселоны» заявил, что белые игроки и тренеры могут многое сделать для борьбы с расизмом. Также он высказался о природе дискриминации и призвал игроков Серии А публично признать проблему.

«Я согласен с Тюрамом, я против расизма. Но я не заметил, чтобы Тюрам уходил с поля, когда фанаты пели «Матерацци – сукин сын».

Это вопрос образования – для белых, черных и сукиных детей», – сказал чемпион мира.

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