Саутгейт о непривитых игроках: «Они более открыты к теориям заговора в их возрасте. Кажется, они восприимчивы к сообщениям в соцсетях»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выразил мнение, что некоторые футболисты не прививаются от коронавируса под влиянием конспирологических теорий в соцсетях.

«Думаю, что в этом возрасте – у меня нет всей статистики – молодые люди воспринимают все по-другому, нежели люди постарше. Они, кажется, более восприимчивы к сообщениям в социальных сетях, где вокруг много этих теорий.

Я понимаю, что некоторые могут чувствовать себя некомфортно и испытывать некоторую тревогу. Поэтому все немного сложнее. Возможно, поэтому они чувствуют себя менее уверенно, говоря об этом.

Мне комфортно, я считаю, что правильно сделал, записав видео в поддержку вакцинации. Но я также понимаю, что другие могут не захотеть оказаться в такой ситуации.

С расизмом игрокам все понятно. Они пережили это, знают, что испытывают одноклубники.

В их возрасте они более открыты к некоторым теориям заговора, потому что они больше читают в соцсетях. Возможно, они более уязвимы для такого рода мнений. Насколько я могу судить, есть небольшая путаница», – сказал тренер.