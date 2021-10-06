Квалификация ЧМ-2022. Украина в гостях у Финляндии, Англия сыграет с Андоррой, Казахстан уступил Боснии и Герцеговине

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В рамках отбора ЧМ-2022 сборная Украина играет на выезде с Финляндией, Англия встречается в гостях с Андоррой, Казахстан уступил Боснии и Герцеговине (0:2).

Квалификация ЧМ-2022

Казахстан – Босния и Герцеговина 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
9 октября, 16.00, «Астана Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 25 Превляк, 0:2 – 66 Превляк.
КазахстанПокатилов, Алип, Малый, Быстров (Муртазаев, 84), Шомко (Бейсебеков, 78), Зайнутдинов, Вороговский (Оразов, 78), Куат, Логвиненко, Жуков (Жаксылыков, 61), Щеткин (Омиртаев, 61).
Босния и ГерцеговинаШехич, Ахмедходжич, Чивич, Ковачевич, Колашинац, Хаджиахметович, Цимирот (Налич, 63), Стеванович, Гояк, Джеко, Превляк (Демирович, 81).
Предупреждения:
Логвиненко (42), Шомко (45), Гояк (83).

 

Литва – Болгария 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
9 октября, 16.00, «стадион ЛФФ»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 18 Ласицкас, 1:1 – 64 Десподов, 2:1 – 82 Черных, 3:1 – 84 Черных.
ЛитваШеткус, Климавичюс, Вайткунас, Шаткус, Мегелайтис (Вербицкас, 67), Баравикас, Сливка, Ласицкас, Черных (Дапкус, 90), Лаукжямис (Казлаускас, 74), Новиковас.
БолгарияЛуков, Антов, Божиков, Христов, Малинов (Илиев, 60), Йомов (Делев, 72), Неделев (Янков, 87), Десподов, Витанов (Чочев, 60), Христов, Илиев (Крастев, 72).
Предупреждения:
Вайткунас (13), Антов (29), Витанов (46), Ласицкас (48), Йомов (60), Лаукжямис (62), Новиковас (78).

 

Азербайджан – Ирландия 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
9 октября, 19.00, «Олимпийский стадион Баку»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – Робинсон.
АзербайджанМагомедалиев, Хагверди, Медведев, Гусейнов, Байрамов, Алескеров, Гараев, Озобич, Махмудов, Кривоцюк, Эмрели.
ИрландияБазуну, Даффи, Иган, Доэрти, Омобамиделе, Хендрик, Макклейн, Каллен, Хорган, Ида, Робинсон.

 

Швеция – Косово 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
9 октября, 19.00, «Френдс Арена»
превью матча онлайн статистика
ШвецияОльсен, Крафт, Даниэльссон, Нильссон, Аугустинссон, Форсберг, Классон, Ольссон, Экдаль, Кулусевски, Исак.
КосовоМурич, Хадерджонай, Алити, Войвода, Дрешевич, Лошай, Бютюки, Рашица, Рашани, Ррахмани, Мурики.
Предупреждение:
Алити (21).

 

Грузия – Греция 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
9 октября, 19.00, «Batumi Arena»
превью матча онлайн статистика
ГрузияЛория, Какабадзе, Гиорбелидзе, Хочолава, Двали, Лобжанидзе, Канкава, Чакветадзе, Абурджания, Кварацхелия, Микаутадзе.
ГрецияВлаходимос, Цимикас, Цавелас, Мавропанос, Андруцос, Масурас, Сиопис, Бакасетас, Бухалакис, Хацидьякос, Павлидис.
Предупреждение:
Сиопис (6).

 

Финляндия – Украина 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
9 октября, 19.00, «Олимпийский стадион»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – Ярмоленко.
ФинляндияГрадецки, Араюури, Райтала, Вяйсянен, Лам, Луд, Камара, Тойвио, Алхо, Похьянпало, Пукки.
УкраинаПятов, Соболь, Матвиенко, Кривцов, Тымчик, Цыганков, Степаненко, Ярмоленко, Шапаренко, Забарный, Яремчук.

 

Шотландия – Израиль 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
9 октября, 19.00, «Хэмпден Парк»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – Захави.
ШотландияГордон, Робертсон, Тирни, Хендри, Паттерсон, Макгинн, Мактомини, Гилмор, Макгрегор, Адамс, Дайкс.
ИзраильМарциано, Даса, Абу-Абайд, Арад, Соломон, Менахем, Перец, Натхо, Битон, Захави, Даббур.

 

Польша – Сан-Марино
Дата проведения
9 октября, 21.45, «Национальный стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Люксембург – Сербия
Дата проведения
9 октября, 21.45, «Stade de Luxembourg»
превью матча онлайн статистика

 

Швейцария – Северная Ирландия
Дата проведения
9 октября, 21.45, «Стад де Женев»
превью матча онлайн статистика

 

Фарерские о-ва – Австрия
Дата проведения
9 октября, 21.45, «Торсвеллур»
превью матча онлайн статистика

 

Молдова – Дания
Дата проведения
9 октября, 21.45, «стадион Зимбру»
превью матча онлайн статистика

 

Андорра – Англия
Дата проведения
9 октября, 21.45, «Estadi Nacional»
превью матча онлайн статистика

 

Венгрия – Албания
Дата проведения
9 октября, 21.45, «Пушкаш Арена»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы квалификации ЧМ-2022

Статистика квалификации ЧМ-2022

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