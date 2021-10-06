Квалификация ЧМ-2022. Украина в гостях у Финляндии, Англия сыграет с Андоррой, Казахстан уступил Боснии и Герцеговине

В рамках отбора ЧМ-2022 сборная Украина играет на выезде с Финляндией, Англия встречается в гостях с Андоррой, Казахстан уступил Боснии и Герцеговине (0:2).
- Дата проведения
- 9 октября, 16.00, «Астана Арена»
-
Казахстан –
Покатилов, Алип, Малый, Быстров (Муртазаев, 84), Шомко (Бейсебеков, 78), Зайнутдинов, Вороговский (Оразов, 78), Куат, Логвиненко, Жуков (Жаксылыков, 61), Щеткин (Омиртаев, 61).
-
Босния и Герцеговина –
Шехич, Ахмедходжич, Чивич, Ковачевич, Колашинац, Хаджиахметович, Цимирот (Налич, 63), Стеванович, Гояк, Джеко, Превляк (Демирович, 81).
- Предупреждения:
- Логвиненко (42), Шомко (45), Гояк (83).
- Дата проведения
- 9 октября, 16.00, «стадион ЛФФ»
-
Литва –
Шеткус, Климавичюс, Вайткунас, Шаткус, Мегелайтис (Вербицкас, 67), Баравикас, Сливка, Ласицкас, Черных (Дапкус, 90), Лаукжямис (Казлаускас, 74), Новиковас.
-
Болгария –
Луков, Антов, Божиков, Христов, Малинов (Илиев, 60), Йомов (Делев, 72), Неделев (Янков, 87), Десподов, Витанов (Чочев, 60), Христов, Илиев (Крастев, 72).
- Дата проведения
- 9 октября, 19.00, «Олимпийский стадион Баку»
- Гол:
- 0:1 – 7 Робинсон.
-
Азербайджан –
Магомедалиев, Хагверди, Медведев, Гусейнов, Байрамов, Алескеров, Гараев, Озобич, Махмудов, Кривоцюк, Эмрели.
- Дата проведения
- 9 октября, 19.00, «Френдс Арена»
-
Швеция –
Ольсен, Крафт, Даниэльссон, Нильссон, Аугустинссон, Форсберг, Классон, Ольссон, Экдаль, Кулусевски, Исак.
-
Косово –
Мурич, Хадерджонай, Алити, Войвода, Дрешевич, Лошай, Бютюки, Рашица, Рашани, Ррахмани, Мурики.
- Предупреждение:
- Алити (21).
- Дата проведения
- 9 октября, 19.00, «Batumi Arena»
-
Грузия –
Лория, Какабадзе, Гиорбелидзе, Хочолава, Двали, Лобжанидзе, Канкава, Чакветадзе, Абурджания, Кварацхелия, Микаутадзе.
-
Греция –
Влаходимос, Цимикас, Цавелас, Мавропанос, Андруцос, Масурас, Сиопис, Бакасетас, Бухалакис, Хацидьякос, Павлидис.
- Предупреждение:
- Сиопис (6).
- Дата проведения
- 9 октября, 19.00, «Олимпийский стадион»
- Гол:
- 0:1 – 4 Ярмоленко.
-
Финляндия –
Градецки, Араюури, Райтала, Вяйсянен, Лам, Луд, Камара, Тойвио, Алхо, Похьянпало, Пукки.
- Дата проведения
- 9 октября, 19.00, «Хэмпден Парк»
- Гол:
- 0:1 – 5 Захави.
-
Шотландия –
Гордон, Робертсон, Тирни, Хендри, Паттерсон, Макгинн, Мактомини, Гилмор, Макгрегор, Адамс, Дайкс.
- Дата проведения
- 9 октября, 21.45, «Национальный стадион»
- Дата проведения
- 9 октября, 21.45, «Stade de Luxembourg»
- Дата проведения
- 9 октября, 21.45, «Стад де Женев»
- Дата проведения
- 9 октября, 21.45, «Торсвеллур»
- Дата проведения
- 9 октября, 21.45, «стадион Зимбру»
- Дата проведения
- 9 октября, 21.45, «Estadi Nacional»
- Дата проведения
- 9 октября, 21.45, «Пушкаш Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.