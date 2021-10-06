Квалификация ЧМ-2022. Украина в гостях у Финляндии, Англия сыграет с Андоррой, Казахстан уступил Боснии и Герцеговине

В рамках отбора ЧМ-2022 сборная Украина играет на выезде с Финляндией, Англия встречается в гостях с Андоррой, Казахстан уступил Боснии и Герцеговине (0:2).

Квалификация ЧМ-2022

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы квалификации ЧМ-2022

Статистика квалификации ЧМ-2022