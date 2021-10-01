ЦСКА проиграл «Куньлуню» и занимает 5-е место в таблице Запада

ЦСКА уступил «Куньлуню» (1:2) в матче регулярного чемпионата .

Китайская команда забила победный гол на 58-й минуте в третьем периоде. По ходу игры «драконы» проигрывали 0:1.

При этом также превзошел ЦСКА по броскам в створ ворот – 35:34.

Добавим, что «Куньлунь» обыграл ЦСКА во второй раз в истории лиги. Впервые это случилось в 2018 году – тогда китайский клуб выиграл со счетом 4:3.

Команда тренера занимает пятое место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 20 баллов в 16 играх.

Следующий матч, 11 октября, проведет против «Спартака».