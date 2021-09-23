И. о гендиректора РУСАДА об отзыве аккредитации у московской лаборатории: «Это, конечно, странно. У нас лаборатория давным-давно не аккредитована»

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Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отозвать аккредитацию у Московской антидопинговой лаборатории.

«Это, конечно, странно. У нас лаборатория давным-давно не аккредитована и отозвана. Я не совсем понимаю, откуда эта информация. 

Мы все допинг пробы доставляем за границу и с московской лабораторией у нас только взаимодействие в контексте хранения проб. 

Мы ничего не анализируем ни в коем случае, потому что у нас фактически лаборатории московские — это хранилище и больше ничего.

Я думаю, что это какая-то ошибка», — сказал Буханов.

В РУСАДА очень странные разборки – похоже, проблема в Александре Якушеве (да-да, великом советском хоккеисте)

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