Роналду перевез в Манчестер криокамеру стоимостью 50 тысяч фунтов

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Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду перевез в новый дом камеру для криотерапии, чтобы поддерживать себя в форме, сообщает The Sun.

36-летний португалец потратил тысячи фунтов на транспортировку криокамеры за 50 тысяч фунтов из Италии в арендованный особняк в Манчестере.

Температура в камере может достигать до -200 градусов Цельсия. Она используется для лечения и восстановления тканей, а также снижения утомляемости. Внутри можно находиться не более пяти минут.  

Роналду пользуется криокамерой с 2013 года, тогда он выступал за «Реал». 

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