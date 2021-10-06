Роналду перевез в Манчестер криокамеру стоимостью 50 тысяч фунтов

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду перевез в новый дом камеру для криотерапии, чтобы поддерживать себя в форме, сообщает The Sun.
36-летний португалец потратил тысячи фунтов на транспортировку криокамеры за 50 тысяч фунтов из Италии в арендованный особняк в Манчестере.
Температура в камере может достигать до -200 градусов Цельсия. Она используется для лечения и восстановления тканей, а также снижения утомляемости. Внутри можно находиться не более пяти минут.
Роналду пользуется криокамерой с 2013 года, тогда он выступал за «Реал».