У «Ньюкасла» есть возможность инвестировать значительную сумму в зимнее трансферное окно.

Клуб, недавно купленный фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии, может потратить 190 млн фунтов (около 223 млн евро) в ближайший трансферный период, сообщает The Telegraph.

Такова максимальная сумма, которую «Ньюкасл» может использовать, не нарушив нормы финансового фэйр-плей.

Это стало возможным благодаря незначительным тратам прежнего руководства «сорок» во главе с владельцем .

Кроме того, за лето зарплатная ведомость «Ньюкасла» сократилась на 12 млн фунтов, что также дает клубу пространство для маневра на рынке.

АПЛ верит, что клуб купила не Саудовская Аравия, Ширер и фанаты рады, в медиа – тяжелая рефлексия: мир после обогащения «Ньюкасла»

Саудовцы все-таки купили «Ньюкасл». У большинства фанатов – праздник, у правозащитников – вопросы к АПЛ