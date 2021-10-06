«Ньюкасл» сможет потратить 190 млн фунтов на трансферы зимой, не нарушив ФФП

У «Ньюкасла» есть возможность инвестировать значительную сумму в зимнее трансферное окно.
Клуб, недавно купленный фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии, может потратить 190 млн фунтов (около 223 млн евро) в ближайший трансферный период, сообщает The Telegraph.
Такова максимальная сумма, которую «Ньюкасл» может использовать, не нарушив нормы финансового фэйр-плей.
Это стало возможным благодаря незначительным тратам прежнего руководства «сорок» во главе с владельцем Майком Эшли.
Кроме того, за лето зарплатная ведомость «Ньюкасла» сократилась на 12 млн фунтов, что также дает клубу пространство для маневра на рынке.
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