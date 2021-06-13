Франческо Тотти: «Футбол был соткан из любви в мое время. Сейчас это больше бизнес – идешь туда, где заработаешь больше»

Бывший капитан «Ромы» поделился мыслями о различиях между футболом его времени и нынешним.

«Я начинал в другое время. Футбол был другим. Футбол был соткан из любви и привязанности к болельщикам.

Мне было намного проще сделать этот выбор [провести всю карьеру в «Роме»], потому что я играл за команду, за которую всегда болел.

Двадцать пять лет в одной команде – это не какая-то мелочь. Будучи капитаном, одним из самых важных игроков, всегда нужно соответствовать требованиям.

Но сложно сравнивать футбол моего времени и нынешний. Сейчас это больше бизнес. Идешь туда, где заработаешь больше. И это довольно резонно, разве нет?» – сказал чемпион мира.