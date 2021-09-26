Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и отстоял чемпионский пояс WBC

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В Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене T-Mobile Arena состоялось боксерское шоу.

В главном событии чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри успешно провел первую защиту титула, победив экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера.

Фьюри нокаутировал соперника 11-м раунде. По ходу боя Уайлдер и Фьюри дважды отправляли друг друга в нокдауны. 

Ранее боксеры провели два боя: в первом была зафиксирована ничья, во втором Тайсон нокаутировал американца в седьмом раунде.

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