Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и отстоял чемпионский пояс WBC

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене T-Mobile Arena состоялось боксерское шоу.

В главном событии чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри успешно провел первую защиту титула, победив экс-чемпиона мира .

Фьюри нокаутировал соперника 11-м раунде. По ходу боя Уайлдер и Фьюри дважды отправляли друг друга в нокдауны.

Ранее боксеры провели два боя: в первом была зафиксирована ничья, во втором Тайсон нокаутировал американца в седьмом раунде.

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