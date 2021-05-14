«Я вас засужу, у меня такие связи!» Загитова потребовала удалить ее фото с матча КХЛ «Ак Барс» – «Магнитка»

Журналист Рустам Имамов рассказал, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию потребовала удалить фотографии с ней, сделанные на хоккейном матче между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом».

7 октября Загитова посетила игру, которая проходила в Казани.

«Алина сидела в трех рядах от трибуны прессы. Естественно, журналисты ее заметили. Были попытки взять небольшой комментарий или хотя бы фото на память, но были отказы. В этом проблемы нет никакой, все нормально. Законное и совершенно понятное право отказать как в фото, так и в комментарии.



Но вот дальше. Дальше случается нечто не совсем понятное. Повторюсь, Загитова сидела на три ряда ниже трибуны прессы, прям под журналистами.

Пресса снимает реакцию трибун на голы, концовку матча. Естественно, в кадр попадает и Алина. Она физически не могла не попадать. Особо цели именно ее снимать не было, съемка была в целом поведения трибуны с удобной для журналиста точки ракурса. В упор и в лицо ее никто не снимал в принципе.



Но наша чемпионка, судя по всему, заметила съемку и после игры сама подошла к пресс-центру с необоснованными и в довольно грубой форме высказанными претензиями. Требовала удалить все видеозаписи, спрашивала о целях съемки, уточняла, кто конкретно снимал, что и когда.

В целом-то, никто и не был против удалить, но любую просьбу можно высказать спокойно и нормально. Алина же вела себя явно не так, как следует олимпийской чемпионке. Судите сами, фраза «Я вас засужу, у меня такие связи!» была уместна в этой истории?» – написал Имамов.

Алина Загитова – подруга семьи Ротенберг: познакомилась с Романом в самолете, катается с его дочкой Ариной – и все вместе играют в хоккей