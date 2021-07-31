Фанатов в бело-красно-белой одежде не пустили на матч Беларуси в Эстонии из-за требований УЕФА

Часть болельщиков сборной Беларуси не пустили на матч отбора ЧМ-2022 с Эстонией (0:2).

Сотрудники стадиона в Таллине не пустили на людей, одетых в бело-красно-белые комбинезоны, сообщает белорусская Tribuna.com.

Представитель арены заявил, что комбинезоны нужно снять, объясняя это требованием УЕФА.

«Я прошу вас снять вызывающую одежду, в которой есть политическое выражение. Это решение нашего делегата, все по правилам УЕФА и ФИФА», – сказал представитель стадиона.

Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) обратится к руководству с вопросом о действиях их представителя в отношении белорусских болельщиков.

Бело-красно-белый флаг (в Беларуси его называют БЧБ, Бела-чырвона-белы сцяг) был флагом Беларуси в 1991-1995 годах (и в 1918-1919 годах в Белорусской народной республике, которая частично располагалась на территории современной Беларуси), а после этого стал символом оппозиции Александру Лукашенко.

Беларусь проиграла 6 матчей подряд, общий счет – 3:17