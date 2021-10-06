Хачатурянц – единственный зарегистрированный кандидат на пост президента РПЛ

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В пятницу, 8 октября, избирательная комиссия РПЛ завершает регистрацию кандидатов для участия в выборах нового президента лиги.

По состоянию на последний день срока, отведенного для выдвижения кандидатов, единственный зарегистрированный участник – председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, которого выдвинул целый ряд клубов-членов АФК РПЛ. 

5 октября на заседании общего собрания Хачатурянца единогласно избрали исполняющим обязанности президента лиги в связи с уходом Сергея Прядкина, руководившего организацией с 2007 года.

Выборы нового президента РПЛ назначены на 22 ноября.

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