Гран-при Турции-2021. Квалификация. Хэмилтон – 1-й, Боттас – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Мазепин – 20-й

В Стамбуле завершилась квалификация к Гран-при Турции «Формулы-1».
За ходом сессии можно было следить на странице нашего онлайна.
Стамбул-парк, Стамбул
9 октября 2021 года
Квалификация
Топ-10
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.22,868
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,130
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,328
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,397
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,458
6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,609
7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,838
8. Ландо Норрис («Макларен») +1,086
9. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,437
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,500
Выбыли после второго сегмента:
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)
12. Эстебан Окон («Альпин»)
13. Джордж Расселл («Уильямс»)
14. Мик Шумахер («Хаас»)
15. Карлос Сайнс («Феррари»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Даниэль Риккардо («Макларен»)
17. Николас Латифи («Уильямс»)
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
19. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
20. Никита Мазепин («Хаас»)
Результаты трех сегментов:
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