Гран-при Турции-2021. Квалификация. Хэмилтон – 1-й, Боттас – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Мазепин – 20-й

В Стамбуле завершилась квалификация к Гран-при Турции «Формулы-1».

За ходом сессии можно было следить на странице нашего онлайна.

Стамбул-парк, Стамбул

9 октября 2021 года

Квалификация

Топ-10

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.22,868

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,130

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,328

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,397

5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,458

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,609

7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,838

8. Ландо Норрис («Макларен») +1,086

9. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,437

10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,500

Выбыли после второго сегмента:

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

12. Эстебан Окон («Альпин»)

13. Джордж Расселл («Уильямс»)

14. Мик Шумахер («Хаас»)

15. Карлос Сайнс («Феррари»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Даниэль Риккардо («Макларен»)

17. Николас Латифи («Уильямс»)

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

19. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

20. Никита Мазепин («Хаас»)

Результаты трех сегментов:

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram