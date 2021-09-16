WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории. 

Об этом сообщает пресс-служба WADA. 

«Исполком WADA одобрил рекомендацию дисциплинарного комитета организации отозвать разрешение Московской антидопинговой лаборатории выполнять анализ проб крови с целью исследования биологических паспортов атлетов.

Московская лаборатория, деятельность которой уже была временно приостановлена с января 2020 года, была немедленно уведомлена о решении Исполкома», – говорится в пресс-релизе WADA.

В РУСАДА очень странные разборки – похоже, проблема в Александре Якушеве (да-да, великом советском хоккеисте)

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