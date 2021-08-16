У Смолова 5 голов в 5 матчах РПЛ. Он лидирует в списке бомбардиров

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов отметился дублем в матче 5-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:0, первый тайм).
На 7-й минуте россиянин завершил контратаку. Рифат Жемалетдинов отдал Смолову пас, когда тот был на углу штрафной. Форвард исполнил удар низом – мяч попал в дальний угол ворот, ударившись о штангу.
На 31-й минуте Смолов вновь забил с передачи Жемалетдинова.
Для 31-летнего Смолова эти мячи стали четвертым и пятым в 5 играх текущего сезона РПЛ. До этого он забивал ЦСКА (2:1), тульскому «Арсеналу» (3:1) и «Зениту» (1:1).
В списке бомбардиров Смолов обошел Сердара Азмуна, Александра Ерохина (оба – «Зенит»), Даниила Фомина («Динамо») и Гамида Агаларова («Уфа») и стал единоличным лидером.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
ОХОХОХО! Смолов исполнил Тони Крооса – это было красиво 🤩 pic.twitter.com/4I985AbCPw— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 22, 2021