У Смолова 5 голов в 5 матчах РПЛ. Он лидирует в списке бомбардиров

Теги Локомотив Федор Смолов премьер-лига Россия Sports.ru Краснодар Рифат Жемалетдинов Футбол

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов отметился дублем в матче 5-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:0, первый тайм).

На 7-й минуте россиянин завершил контратаку. Рифат Жемалетдинов отдал Смолову пас, когда тот был на углу штрафной. Форвард исполнил удар низом – мяч попал в дальний угол ворот, ударившись о штангу.

На 31-й минуте Смолов вновь забил с передачи Жемалетдинова.

Для 31-летнего Смолова эти мячи стали четвертым и пятым в 5 играх текущего сезона РПЛ. До этого он забивал ЦСКА (2:1), тульскому «Арсеналу» (3:1) и «Зениту» (1:1).

В списке бомбардиров Смолов обошел Сердара Азмуна, Александра Ерохина (оба – «Зенит»), Даниила Фомина («Динамо») и Гамида Агаларова («Уфа») и стал единоличным лидером.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья