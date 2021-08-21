Лукаку забил первый гол за «Челси» – в 1-м матче после возвращения, «Арсеналу» в гостях на 15-й минуте

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Ромелу Лукаку Рис Джеймс Футбол

«Челси» обыгрывает «Арсенал» (1:0, первый тайм) во 2-м туре АПЛ.

Счет открыл нападающий Ромелу Лукаку, проводящий первую игру в составе «синих» после возвращения в клуб.

На 15-й минуте он замкнул прострел защитника Риса Джеймса с правого фланга.

Это первый гол Ромелу за «Челси». Лукаку уже выступал за лондонцев (2011-2014), но в основном был в арендах. Тогда он провел всего 15 матчей за клуб и не забивал. Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Сообщалось, что за бельгийского форварда «Челси» заплатил «Интеру» 115 миллионов евро.

«Арсенал» – «Челси». 0:1 – Лукаку забил. Онлайн-трансляция

Лукаку вернулся в «Челси» элитным нападающим. Сможет ли он блистать у Тухеля так же, как у Конте?

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