Лукаку забил первый гол за «Челси» – в 1-м матче после возвращения, «Арсеналу» в гостях на 15-й минуте

«Челси» обыгрывает «Арсенал» (1:0, первый тайм) во 2-м туре АПЛ.
Счет открыл нападающий Ромелу Лукаку, проводящий первую игру в составе «синих» после возвращения в клуб.
На 15-й минуте он замкнул прострел защитника Риса Джеймса с правого фланга.
Это первый гол Ромелу за «Челси». Лукаку уже выступал за лондонцев (2011-2014), но в основном был в арендах. Тогда он провел всего 15 матчей за клуб и не забивал. Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Сообщалось, что за бельгийского форварда «Челси» заплатил «Интеру» 115 миллионов евро.
Right place, right time! 👊— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 22, 2021
🔴 0-1 🔵 pic.twitter.com/YCtriCs5wP
No caption needed. 💙— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 22, 2021
🔴 0-1 🔵 pic.twitter.com/oH5gSbjg1f
«Арсенал» – «Челси». 0:1 – Лукаку забил. Онлайн-трансляция
Лукаку вернулся в «Челси» элитным нападающим. Сможет ли он блистать у Тухеля так же, как у Конте?