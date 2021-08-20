Роналду хочет уйти из «Юве» и попросил не ставить его в старт на игру с «Удинезе»

«Ювентус» сыграет с «Удинезе» в 1-м туре чемпионата Италии.
Нападающий туринцев Криштиану Роналду начнет матч на скамейке.
По сведениям журналиста Фабрицио Романо, это личная просьба португальца. Форвард надеется покинуть клуб до конца лета.
При этом «Ювентус» пока не получил ни одного официального предложения по Роналду.
Ранее главный тренер Массимилиано Аллегри утверждал, что Роналду сообщил ему о желании остаться в «Юве».
L’undici scelto da Mister Allegri per l’esordio in campionato 📝#UdineseJuve #ForzaJuve pic.twitter.com/D3Vj72rilP— JuventusFC (@juventusfc) August 22, 2021
«Удинезе» – «Ювентус». Роналду в запасе. Онлайн-трансляция начнется в 19:30