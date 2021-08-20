Роналду хочет уйти из «Юве» и попросил не ставить его в старт на игру с «Удинезе»

«Ювентус» сыграет с «Удинезе» в 1-м туре чемпионата Италии.

Нападающий туринцев начнет матч на скамейке.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, это личная просьба португальца. Форвард надеется покинуть клуб до конца лета.

При этом «Ювентус» пока не получил ни одного официального предложения по Роналду.

Ранее главный тренер утверждал, что Роналду сообщил ему о желании остаться в «Юве».

«Удинезе» – «Ювентус». Роналду в запасе. Онлайн-трансляция начнется в 19:30