Недвед о Роналду: «Он остается в «Ювентусе». Криштиану не в лучшей форме на старте сезона»

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Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал отсутствие нападающего Криштиану Роналду в стартовом составе на игру против «Удинезе».

Ранее появилась информация, что португалец хочет уйти из «Юве» и попросил не ставить его в состав с первых минут.

«Не стоит создавать сенсации там, где их нет. Это решение было принято совместно с игроком. Очевидно, что на старте сезона он не в лучшей форме.

Тренер хочет задействовать сильнейший на текущий момент стартовый состав. Например, Джорджо Кьеллини сегодня тоже остался в запасе.

Я с полной уверенностью могу подтвердить, что он останется в «Ювентусе» на этот сезон», – сказал Недвед в эфире DAZN.

Матч «Удинезе» – «Ювентус» начнется в 19:30 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.

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