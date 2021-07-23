В Москве задержали двух болельщиков с бело-красно-белым флагом на матче Беларуси на ЧМ по пляжному футболу

Полиция задержала двух человек за то, что они вывесили бело-красно-белый флаг во время матча между сборными Беларуси и Швейцарии на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве.

Бело-красно-белый флаг использует белорусская оппозиция в ходе протестов против президента страны .

Как сообщает Sport24 со ссылкой на «ОВД-Инфо», активистам вменяют использование незарегистрированной символики на спортивном мероприятии. Их доставили в отдел полиции по обслуживанию олимпийского комплекса .

На болельщиков составлен протокол по статье о нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Суд состоится завтра, обоих болельщиков на ночь оставили в отделении полиции.