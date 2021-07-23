В Москве задержали двух болельщиков с бело-красно-белым флагом на матче Беларуси на ЧМ по пляжному футболу

Теги Лужники болельщики Александр Лукашенко чемпионат мира по пляжному футболу сборная Швейцарии сборная Беларуси пляжный футбол Политика Пляжный футбол

Полиция задержала двух человек за то, что они вывесили бело-красно-белый флаг во время матча между сборными Беларуси и Швейцарии на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве. 

Бело-красно-белый флаг использует белорусская оппозиция в ходе протестов против президента страны Александра Лукашенко

Как сообщает Sport24 со ссылкой на «ОВД-Инфо», активистам вменяют использование незарегистрированной символики на спортивном мероприятии. Их доставили в отдел полиции по обслуживанию олимпийского комплекса «Лужники».

На болельщиков составлен протокол по статье о нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Суд состоится завтра, обоих болельщиков на ночь оставили в отделении полиции. 

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