«Динамо» лидирует в РПЛ после 5 туров. У «Зенита», «Локо», «Рубина» на 1 очко меньше, «Спартак» – 8-й

«Динамо» вышло на первое место в чемпионате России после 5-го тура.

Перед туром команда Сандро Шварца отставала от лидировавших и «Рубина» на 1 очко и шла четвертой с 9 баллами, уступая «Сочи» по разнице голов.

В ходе 5-го тура «Динамо» обыграло «Урал» (1:0), «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» (1:1), «Рубин» потерял очки с «Химками» (1:1), а «Сочи» проиграл «Крыльям Советов» (0:1).

По итогам тура с 12 очками возглавляет таблицу, «Зенит», и «Рубин» с 11 очками идут следом. На 5-й строчке расположился «Сочи», на 6-й – (у них по 9 очков).

Вице-чемпион РПЛ-2020/21 идет 8-м, уступая по дополнительным показателям «Нижнему Новгороду». У них по 7 очков.

В 6-м туре «Спартак» примет «Сочи», «Зенит» – ЦСКА, «Динамо» – «Локомотив», а «Рубин» в гостях сыграет с «Краснодаром», который занимает 9-е место.