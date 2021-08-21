«Локомотив» обыграл «Краснодар» (2:1) благодаря дублю Смолова и идет 3-м в РПЛ на данный момент

В 5-м туре РПЛ «Локомотив» победил «Краснодар» (2:1).
В первом тайме форвард железнодорожников Федор Смолов оформил дубль с передач Рифата Жемалетдинова. На 71-й минуте нападающий «быков» Джон Кордоба отыграл один мяч.
С 11 очками «Локомотив» идет на третьем месте в РПЛ на данный момент, уступая «Зениту» по дополнительным показателям.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 22 августа, 16.00, «стадион Локомотив»
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Локомотив –
Гильерме, Едвай, Магкеев, Рыбус, Баринов, Куликов, Рыбчинский, Жемалетдинов (Тикнизян, 69), Смолов, Лисакович (Сильянов, 56), Камано (Пабло, 88).
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Краснодар –
Сафонов, Петров, Сорокин, Черников (Сперцян, 67), Рамирес, Ионов (Панталеао, 46), Крыховяк, Газинский, Кабелла (Ильин, 84), Классон, Кордоба.