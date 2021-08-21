«Локомотив» обыграл «Краснодар» (2:1) благодаря дублю Смолова и идет 3-м в РПЛ на данный момент

Теги Локомотив Федор Смолов премьер-лига Россия Sports.ru Краснодар Рифат Жемалетдинов Джон Кордоба Футбол

В 5-м туре РПЛ «Локомотив» победил «Краснодар» (2:1).

В первом тайме форвард железнодорожников Федор Смолов оформил дубль с передач Рифата Жемалетдинова. На 71-й минуте нападающий «быков» Джон Кордоба отыграл один мяч.

С 11 очками «Локомотив» идет на третьем месте в РПЛ на данный момент, уступая «Зениту» по дополнительным показателям.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Локомотив – Краснодар 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
22 августа, 16.00, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Смолов, 2:0 – 33 Смолов, 2:1 – 71 Кордоба.
ЛокомотивГильерме, Едвай, Магкеев, Рыбус, Баринов, Куликов, Рыбчинский, Жемалетдинов (Тикнизян, 69), Смолов, Лисакович (Сильянов, 56), Камано (Пабло, 88).
КраснодарСафонов, Петров, Сорокин, Черников (Сперцян, 67), Рамирес, Ионов (Панталеао, 46), Крыховяк, Газинский, Кабелла (Ильин, 84), Классон, Кордоба.
Предупреждения:
Лисакович (14), Жемалетдинов (39), Черников (61), Баринов (76), Кабелла (78), Куликов (90), Газинский (90).

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