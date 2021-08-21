«Локомотив» обыграл «Краснодар» (2:1) благодаря дублю Смолова и идет 3-м в РПЛ на данный момент

В 5-м туре РПЛ победил (2:1).

В первом тайме форвард железнодорожников Федор Смолов оформил дубль с передач Рифата Жемалетдинова. На 71-й минуте нападающий «быков» Джон Кордоба отыграл один мяч.

С 11 очками «Локомотив» идет на третьем месте в РПЛ на данный момент, уступая «Зениту» по дополнительным показателям.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ