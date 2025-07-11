Мойзес об истекающем контракте с ЦСКА: «Интерес должен идти в первую очередь от клуба. Не буду ломиться в дверь»

Мойзес оценил вероятность продления контракта с ЦСКА.

Соглашение с армейцами рассчитано до лета 2026 года. По итогам прошлого сезона 30-летний бразилец был признан лучшим защитником РПЛ .

– У вас через год заканчивается контракт. Вроде уже должны быть активные переговоры по продлению контракта, если вас хотят сохранить.

– Я просто играю в футбол и стараюсь выкладываться максимально. Надеюсь, что болельщики и руководство остаются довольны. Вопрос моего контракта остается за агентами. Интерес должен идти в первую очередь со стороны ЦСКА. Я не буду ломиться в дверь.

– Раньше появлялась информация о вашем возможном переходе в «Динамо». Что-то слышали об этом?

– Нет. Все это остается на моих агентах. Если что-то появится, то можно общаться, но пока нет никаких официальных предложений. В любом случае я сфокусирован на ЦСКА и подготовке к новому сезону, — сказал Мойзес .