Мостовой против 15 клубов в РПЛ: «А если завтра еще кто-то закончит существование, 14 оставим? Страна огромная, должно быть минимум 18»
Александр Мостовой высказался против 15 клубов в РПЛ после исключения «Торпедо».
«Конечно, устал от этого дела, но что мы можем со стороны сделать? 15 команд точно оставлять нельзя. А если завтра еще кто-то закончит существование, мы что – 14 команд в лиге оставим?
У нас страна огромная, в РПЛ должно быть минимум 18 команд», – сказал бывший полузащитник сборной России.
РФС не рассматривает вариант с 15 командами в РПЛ-2025/26. Вместо «Торпедо» сыграют «Оренбург» или «Урал», скорее всего («Матч ТВ»)
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
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