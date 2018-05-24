Чемпионат Европы (жен). Россия встретится с Азербайджаном, Турция против Швеции, другие матчи

22 августа пройдут матчи группового этапа женского чемпионата Европы по волейболу. Россия встретится с Азербайджаном.
Чемпионат Европы по волейболу
Женщины
Групповой этап
Группа А
Россия – Азербайджан – 18:00
Сербия – Бельгия – 21:00
Положение в группе: Сербия – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Бельгия – 1-0 (3), Россия – 1-0 (3), Босния и Герцеговина – 1-1 (3), Франция – 0-2 (0), Азербайджан – 0-2 (0).
Группа B
Пловдив, Болгария
Греция – Испания – 16:00
Германия – Болгария – 19:00
Положение в группе: Польша – 2-0 (6), Болгария – 2-0 (6) Германия – 1-1 (3), Чехия – 1-1 (3), Испания – 0-2 (0), Греция – 0-2 (0).
Группа С
Задар, Хорватия
Хорватия – Словакия – 18:00
Италия – Венгрия – 21:00
Положение в группе: Хорватия – 2-0 (6), Венгрия – 1-1 (4), Италия – 1-0 (3), Швейцария – 1-1 (2), Словакия - 0-1 (0), Беларусь – 0-2 (0).
Группа D
Клуж-Напока, Румыния
Турция – Швеция – 17:30
Нидерланды – Румыния – 20:30
Положение в группе: Нидерланды – 2-0 (6), Турция – 2-0 (6), Швеция – 2-0 (5), Украина – 1-2 (3), Финляндия – 0-2 (1), Румыния – 0-2 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.