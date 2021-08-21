Агент Миранчука: «У Антона с января проблемы, но медштаб «Локо» возглавляет иуда. Его профессиональные качества далеки от идеала»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» , раскритиковал медицинский штаб клуба.

25-летний хавбек в нынешнем сезоне ни разу не выходил в стартовом составе, а игру с (2:1) в 5-м туре провел на скамейке запасных.

– Проблема серьезная с Антоном. Мало кто знает, но с января месяца этого года, прямо с первого сбора, у Антона серьезная проблема в области приводящей мышцы передней поверхности бедра. Все это сказывается на тазобедренном суставе, все собирается и скапливается.

Постоянные боли то утихают, то усиливаются. Иногда приходится применять обезболивание. Насколько его хватает, столько человек и играет.

– Почему так долго не удается залечить эту травму?

– Что-то надо делать, потому что это все затягивается, но никто ничего не делает. Насколько я понимаю, у главного тренера есть сведения об этой проблеме.

Но, к сожалению, медицинский штаб возглавляет человек, которого на этой должности быть не должно просто по определению. Потому что он иуда в первую очередь. Во-вторых, его профессиональные качества далеки от идеала, человек не должен занимать это место.

– Объясните, о ком вы.

– О господине Репетюке (Алексей Репетюк – директор медицинского департамента – прим. Sports.ru). Это человек, который просто всех своих старших товарищей сдал с потрохами и занял место .

Я не знаю, в чем проблема, но по крайней мере с Безугловым был очень хороший и правильный контакт. Была выстроена коммуникация. Если было необходимо какое-то медицинское вмешательство, серьезное обследование, это решалось за день-два. Это касалось не просто футболистов основной команды, а футболистов академии, детишек.

Проблемы у Антона начались в январе, на носу сентябрь. Какие-то действия кто-то предпринимает?

– Вы понимаете, почему это происходит? Почему врач не предпринимает никаких мер?

– Я не понимаю, почему так происходит. Может быть, не хватает квалификации, может, чувства ответственности. Надо принимать решения, отправлять человека на обследования. Либо давать паузу до двух месяцев, а уже начался чемпионат.

Антон уже пропустил , когда у него были все шансы. Он постоянно с этой проблемой. Боль в левом бедре есть всегда, на тренировках – то больше, то меньше, – сказал Шпинев.