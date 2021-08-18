Чемпионат Англии. «Ливерпуль» сыграет с «Бернли», «Ман Сити» против «Норвича»

Во 2-м туре АПЛ «Ливерпуль» играет с «Бернли», «Манчестер Сити» – с «Норвичем».
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» встречается с «Саутгемптоном», «Челси» – с «Арсеналом».
Завершится тур в понедельник матчем «Вест Хэм» – «Лестер».
2-й тур
- Дата проведения
- 21 августа, 14.30, «Энфилд»
Смотрите матч «Ливерпуль» – «Бернли» в Okko
- Дата проведения
- 21 августа, 17.00, «Вилла Парк»
Смотрите матч «Астон Вилла» – «Ньюкасл» в Okko
- Дата проведения
- 21 августа, 17.00, «Селхерст Парк»
Смотрите матч «Кристал Пэлас» – «Брентфорд» в Okko
- Дата проведения
- 21 августа, 17.00, «Элланд Роуд»
Смотрите матч «Лидс» – «Эвертон» в Okko
- Дата проведения
- 21 августа, 17.00, «Этихад Стэдиум»
Смотрите матч «Ман Сити» – «Норвич» в Okko
- Дата проведения
- 21 августа, 19.30, «Фалмер»
Смотрите матч «Брайтон» – «Уотфорд» в Okko
- Дата проведения
- 22 августа, 16.00, «Молине Стэдиум»
Смотрите матч «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм» в Okko
- Дата проведения
- 22 августа, 16.00, «Сент-Мэрис»
Смотрите матч «Саутгемптон» – «МЮ» в Okko
- Дата проведения
- 22 августа, 18.30, «Эмирейтс»
Смотрите матч «Арсенал» – «Челси» в Okko
- Дата проведения
- 23 августа, 22.00, «Олимпийский стадион»
Смотрите матч «Вест Хэм» – «Лестер» в Okko
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.