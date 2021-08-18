Чемпионат Англии. «Ливерпуль» сыграет с «Бернли», «Ман Сити» против «Норвича»

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Во 2-м туре АПЛ «Ливерпуль» играет с «Бернли», «Манчестер Сити» – с «Норвичем».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» встречается с «Саутгемптоном», «Челси» – с «Арсеналом».

Завершится тур в понедельник матчем «Вест Хэм» – «Лестер».

Чемпионат Англии

2-й тур

Ливерпуль – Бернли
Дата проведения
21 августа, 14.30, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

Смотрите матч «Ливерпуль» – «Бернли» в Okko

Астон Вилла – Ньюкасл
Дата проведения
21 августа, 17.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика

Смотрите матч «Астон Вилла» – «Ньюкасл» в Okko

Кристал Пэлас – Брентфорд
Дата проведения
21 августа, 17.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

Смотрите матч «Кристал Пэлас» – «Брентфорд» в Okko

Лидс – Эвертон
Дата проведения
21 августа, 17.00, «Элланд Роуд»
превью матча онлайн статистика

Смотрите матч «Лидс» – «Эвертон» в Okko

Манчестер Сити – Норвич
Дата проведения
21 августа, 17.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

Смотрите матч «Ман Сити» – «Норвич» в Okko

Брайтон – Уотфорд
Дата проведения
21 августа, 19.30, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

Смотрите матч «Брайтон» – «Уотфорд» в Okko

Вулверхэмптон – Тоттенхэм
Дата проведения
22 августа, 16.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

Смотрите матч «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм» в Okko

Саутгемптон – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
22 августа, 16.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

Смотрите матч «Саутгемптон» – «МЮ» в Okko 

Арсенал – Челси
Дата проведения
22 августа, 18.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

Смотрите матч «Арсенал» – «Челси» в Okko

Вест Хэм – Лестер
Дата проведения
23 августа, 22.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

Смотрите матч «Вест Хэм» – «Лестер» в Okko

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 

 

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