Чемпионат Англии. «Ливерпуль» сыграет с «Бернли», «Ман Сити» против «Норвича»

Во 2-м туре АПЛ «Ливерпуль» играет с «Бернли», «Манчестер Сити» – с «Норвичем».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» встречается с «Саутгемптоном», «Челси» – с «Арсеналом».

Завершится тур в понедельник матчем «Вест Хэм» – «Лестер».

Чемпионат Англии

2-й тур

Смотрите матч «Ливерпуль» – «Бернли» в Okko

Смотрите матч «Астон Вилла» – «Ньюкасл» в Okko

Смотрите матч «Кристал Пэлас» – «Брентфорд» в Okko

Смотрите матч «Лидс» – «Эвертон» в Okko

Смотрите матч «Ман Сити» – «Норвич» в Okko

Смотрите матч «Брайтон» – «Уотфорд» в Okko

Смотрите матч «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм» в Okko

Смотрите матч «Саутгемптон» – «МЮ» в Okko

Смотрите матч «Арсенал» – «Челси» в Okko

Смотрите матч «Вест Хэм» – «Лестер» в Okko

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ