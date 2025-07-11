«Реал» продаст 21-летнего вингера Муньоса «Осасуне» за 6 млн евро и 50% от перепродажи

Вингер «Реала» Виктор Муньос продолжит карьеру в «Осасуне».

Мадридский клуб получит за 21-летнего испанца 6 млн евро и 50% от суммы будущей перепродажи, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне Муньос провел за «Реал» 4 матча, не отметившись результативностью. В 34 играх за «Реал Б» в 3-й лиге на его счету 11 голов и 7 ассистов.

Фанаты «Реала» оскорбляли Муньоса в соцсетях после промаха в класико на 89-й минуте