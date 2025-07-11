«Реал» продаст 21-летнего вингера Муньоса «Осасуне» за 6 млн евро и 50% от перепродажи
Вингер «Реала» Виктор Муньос продолжит карьеру в «Осасуне».
Мадридский клуб получит за 21-летнего испанца 6 млн евро и 50% от суммы будущей перепродажи, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
В минувшем сезоне Муньос провел за «Реал» 4 матча, не отметившись результативностью. В 34 играх за «Реал Б» в 3-й лиге на его счету 11 голов и 7 ассистов.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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