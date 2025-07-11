Тукманов об исключении «Торпедо» из РПЛ: «Санкции преждевременны. Соболев и Скородумов еще не признаны виновными судом»

Александр Тукманов высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ.

«Это настоящая трагедия для клуба, его болельщиков и ветеранов. Всегда тяжело принимать ситуацию, когда вокруг команды вспыхивает такого масштаба скандал, что приводит к исключению из турнира, на который футболисты с таким трудом пробились.

Обоснованно ли такое решение КДК РФС? У меня двоякое к этому отношение. С одной стороны, у РФС, скорее всего, были материалы, информация от следственных органов, на основе которой было принято такое жесткое решение.

С другой стороны, степень вины определяет суд. Решения суда еще нет. Даже следствие по Соболеву и Скородумову не закончилось. Если человек виновен и это доказано судом, то наказание необходимо. Но пока еще Соболев и Скородумов не признаны виновными. Соответственно, и санкции в отношении клуба преждевременны.

РФС оказался в сложном положении. Видимо, ему надо было срочно принимать решение, поскольку до старта нового чемпионата осталось меньше двух недель», – сказал бывший президент «Торпедо», экс-генеральный директор РФС.

РФС исключил «Торпедо» из РПЛ, боссов клуба отстранили. Что известно